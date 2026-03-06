3月8日（日）よる7時〜9時54分 日本テレビ系にて「ダマされた大賞30回記念SP」を放送。ダマしダマされ819人・仕掛けたドッキリ500以上！16年の歴史を紐解く爆笑必至の3時間！出川哲朗、ロッチ中岡創一、バイきんぐ小峠英二ら、数々のドッキリに抜群のリアクションでこたえてきたレジェンドたち、番組が生んだ名キャラクターの数々、街を歩いていたらいきなり見知らぬ100人の群衆が猛ダッシュしてくる「ドッキリスターへの登竜門！1