水不足が続く熊本県天草市では、ここ数日の雨でダムの貯水率がやや回復したものの、今後も雨の予報が少ないことから、引き続き市民に節水を呼びかけています。 【写真を見る】天草市の渇水やや回復 ダム貯水率「33.4%→53.7%」に今後も雨予報少なく、引き続き節水呼びかけ熊本 天草地方では去年10月から雨が少ない状態が続いていて、今年1月までの降水量は176ミリと、平年の402ミリを大きく下回っています。 2月24日には本