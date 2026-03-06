元・自民党参議院議員の浦田勝さんが3月5日午後、老衰のため亡くなりました。100歳でした。 【写真を見る】元参議院議員・浦田勝さん 老衰のため死去 100歳 引退後JA熊本果実連トップとして農業振興に寄与 熊本県玉名市出身の浦田さんは、1959年から熊本県議会議員を6期務め、58歳の時に国政に出ました。 参議院議員を2期務め、農家の所得向上や農村の活性化に力を注ぎました。 また、議員引退後はJA熊本果実連のトップとし