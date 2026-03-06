元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレス（51）の妻・美保さんが6日までにアメーバオフィシャルブログを更新。約1年ぶりにブログを再開し、10歳の長男・剣持（けんじ）くんの急成長ぶりを明かして反響を呼んでいる。【写真】「成長が著しかった」長男の剣持（けんじ）くん美保さんは4日、「2026心機一転！」と題した投稿で「お久しぶりになりました〜」とブログ再開を報告。「運勢などあまり気にしない私ですが、大