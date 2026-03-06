NHKのチーフディレクターの男が、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。NHKのチーフディレクター、中元健介容疑者は1月、東京・渋谷区で、面識のない20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれている。中元容疑者は、路上で見かけた女性を近くのビルの階段下の踊り場に連れ込み「俺、危ないものを持っているから」と脅して犯行に及んだという。調べに対し中元容疑者は、「無理やりさせたということはない」と話し容