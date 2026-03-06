◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州―チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリアのデービッド・ニルソン監督（56）が6日、チェコ戦前に記者会見に臨み、事前合宿を行った東京・府中市の子供達を試合に招待したことを明かした。豪州代表は前回大会の23年に続いて府中で合宿を行い、今大会前も地元住民との絆を深めてきた。練習試合には多くの市民、ファンが集まり、選手達に声援を送った。チームは豪州名物のミートパイをふる