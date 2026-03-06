中田翔の幼少期の可愛らしい素顔が、実の母親からの予期せぬ電話によって暴露された。【映像】可愛い！中田翔、リトルシニア時代の姿かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。この日は、中田翔、今成亮太、ココリコの遠藤章造が来店し、大谷翔平とのエピソードなど様々な野球余談を語った。番組では、中田の少年時代を知る恩