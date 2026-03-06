電車内で寝ている人から財布を盗んだなどとして、窃盗グループのリーダーの男ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと、井村優太容疑者は去年、JR中野駅から東京駅へ向かう中央線の車内で、酒に酔って寝ていた女性から現金などが入った財布を盗み、ATMで女性のキャッシュカードを使い現金およそ186万円を引き出した疑いがもたれています。また、砂小坂勇人容疑者は女性のクレジットカードで、加熱式たばこを購入したとして詐欺