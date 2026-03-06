第84期順位戦（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、Ｂ級１組最終13回戦計６局の一斉対局が東西の将棋会館で行われました。このうち、伊藤匠二冠―澤田真吾七段の一戦は130手で伊藤二冠が勝利。劣勢の終盤戦からの逆転劇で自力でのＡ級昇級を実現しています。○勝てば自力昇級、しかし…前節までで広瀬章人九段が首位昇級を決めている状況。単独２位で最終日を迎えた伊藤二冠は勝てば自力昇級ですが、敗れた場合はラ