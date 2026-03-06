第11期叡王戦（主催：株式会社不二家）は、伊藤匠叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが大詰め。３月５日（木）には準決勝の藤井聡太竜王・名人―永瀬拓矢九段戦が関西将棋会館で行われました。対局の結果、角換わり力戦から抜け出した永瀬九段が107手で勝利。充実の内容で挑戦者決定戦へと駒を進めています。○今後を占う大一番現在王将戦七番勝負でタイトルを争っている真っ只中の両者。２月には２局の対戦がありましたがいず