OSがアップデートされる度に種類が増えている、Apple Watchの文字盤デザイン。それぞれの特徴や使いこなしのポイントを紹介します。今回は「ユニティリズム」です。○「ユニティリズム」は2025年のBlack Unityコレクション「ユニティリズム」の文字盤。設定画面以上に、ウォッチに乗せると華やかさが映えるデザインですユニティリズムは、米国で毎年2月に設定されている「黒人歴史月間」に合わせてAppleがリリースした「Black Unit