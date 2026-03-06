モデルの滝沢眞規子が6日に自身のInstagramを更新。レザーシャツを着たスタイリッシュなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】滝沢眞規子47歳、レザーコーデが「素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎる」（5枚）昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。