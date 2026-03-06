FLYING KIDSが、4月4日（土）東京 Veats Shibuyaから始まる＜FLYING KIDS メジャーデビュー35周年ツアー 続いてゆくのかな、つづく＞の最終公演となる4月26日（土）熊本Djangoをもって、Vo/ChoのElliが卒業、KeyのSWING-Oがバンド活動を休業することを発表した。昨年2025年にはメジャーデビュー35周年を迎え、記念アルバム『希望のシッポ』をリリースし精力的な活動を続けていたFLYING KIDS。今回の発表にあたりバンドとElli、SWIN