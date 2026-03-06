人気ドラマシリーズの最終章『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン（シーズン5）より、日本語版本予告が解禁された。【動画】登場人物たちが最後の戦いに向けて集結！『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン日本語版本予告『ザ・ボーイズ』は、極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの凄まじい戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズ。ガース・エニスとダリック・ロバートソンによるニューヨーク・タイムズのベス