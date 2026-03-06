サカナクションが、ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』主題歌である「いらない」のMVを公開した。MVでは、ネオンに囲まれた不可思議なレストランのテーブルに座る山口一郎。謎の女性が現れ、いじわるそうに山口をみつめる。戸惑う山口一郎。徐々に女性に操られ、遂には彼女に乗っ取られてしまう。自分の意思とは関係なく奇怪な踊りを始める山口一郎。メンバーもクールに演奏する中、山口だけがサイコな動きを始める、といった構成に