フランスギャロは６日、国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）の会長を長く務め、フランス競馬界の発展に貢献したルイ・ロマネ氏が亡くなったと発表した。７８歳だった。同氏はＩＦＨＡの会長を、１９９４年の設立から２０２１年まで２７年間務めるとともに、フランスギャロの舵取りも担った。フランスギャロ会長のギヨーム・ド・サン＝セーヌ氏は「ルイ・ロマネ氏の逝去により、フランス競馬界は偉大な人物の一人を失いまし