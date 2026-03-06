ＮＨＫは６日、報道局に所属する職員が５日に逮捕されたことを発表し、都内で記者会見を行った。同局によると、逮捕されたのは報道局スポーツセンター所属の中元健介容疑者（５０）。今年１月４日、東京・渋谷区内で通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いがもたれている。同局の松元良祐スポーツセンター長によると、中元容疑者は２０００年に入局。主にスポーツ畑を歩み、現在はスポーツ情報番組部の