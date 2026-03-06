ASH DA HEROが5月27日、ニューシングル「BELIEVERS」をリリースすることが発表となった。表題曲はTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のオープニング主題歌に決定しており、バンドとしては2024年以来2年ぶりのアニメタイアップとなる。新曲「BELIEVERS」は今回もサウンドプロデューサーにRyo “Lefty” Miyataを迎えて制作されたもの。疾走感あふれるバンドサウンドに、劣等感や葛藤を抱えながらも前へ進もうとする強い意志を