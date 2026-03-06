フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日)、女子ショートプログラム（SP）で初出場の16歳・岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進となった。期待される岡のある事実に、ネット上では注目が集まった。「Mayuko Oka」のアナウンスで紹介されると、大きな歓声を浴びた岡。青の衣装に身を包