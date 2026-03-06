サッカー界のスター、デビッド・ベッカムの長男ブルックリンが絶縁を宣言した後、ベッカム一家を取り巻く不和説が続く中、ベッカム夫妻が息子の誕生日を公に祝った。デビッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫婦は、4日にそれぞれのインスタグラムで息子の幼少期に一緒に撮った写真を公開し、27歳の誕生日を迎えた息子ブルックリンの誕生日を祝った。デビッドは「きょうで27歳。誕生日おめでとう、バースト（ブルックリンの愛称）。私た