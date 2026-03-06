偽計業務妨害の疑いで逮捕・送検されたのは、米沢市矢来2丁目の理学療法士・鈴木晃希容疑者（31）です。警察の調べによりますと、鈴木容疑者はことし1月20日、「後ろから急にカッターみたいなもので首などを切り付けられた」とうその被害を訴えて警察の業務を妨害した疑いです。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者は自身が抱える金銭などのトラブルを解決する目的で犯行に及んでいたとみられるということです。鈴木容疑者は