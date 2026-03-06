第1子妊娠中の俳優・タレントの筧美和子（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。心境の変化やつわりなど、妊婦生活について語っている。【動画】「初めてのことですごい戸惑った」妊婦生活・心境の変化を語る筧美和子筧は「Miwako Kakei Podcast（仮）現在、YouTube・Spotify・Appleにて配信中。毎週日曜日更新予定Ep.1『つわりとビール』」とポッドキャストの配信を始めたことを明かし、友人のまいさんと妊娠初期のつわり