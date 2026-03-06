阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が6日、2軍本拠のSGLでフリー打撃中に左翼で打球を追った。本隊合流してアップに参加。山田とキャッチボール、シートノックと投内連係は見学し、フリー打撃中に三塁でノック。佐野、百粼らの打球を左翼で追った。横にファームの工藤外野守備走塁コーチが付いて実戦を交えながら身振り手振りで捕球や足の動きを指導。立石の本職は内野手だが、今後の出場機会を見据えて外野に挑戦