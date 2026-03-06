タレントのはるな愛（53）が5日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）にVTR出演した。今回番組では、飲食店開業を目指すゆきぽよことモデルの木村有希に密着。飲食経営の勉強をするため、都内の飲食店を訪れた。そこにいたのが、ゆきぽよと親交が深いはるな。じつは、都内で飲食店を3店舗経営しているという。現在53歳で、スタジオでVTRを見た45歳のお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「53歳？同期みた