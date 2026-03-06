ミラノ・コルティナ五輪フリースタイル女子日本代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が５日に自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。入院中の写真を投稿するなどし左膝手術を報告した。１枚目は点滴を受ける腕の写真で、２枚目は体内から取りだしたネジの写真。「元々のスクリューを抜いて、また別の箇所から骨ごと靱帯移植、新たなスクリューで留めてもらいました。７年間ありがとう」と記した、３枚目の写真では足首ま