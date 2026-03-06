8日は「国際女性デー」です。Live News daysでは今回、女性活躍が進む北欧スウェーデン発祥の「IKEA」を取材しました。日本でもおなじみの家具メーカー「IKEA」。千葉・船橋市の店内には、部屋を彩るおしゃれな家具が並び、SNSでも話題となっている子ザルの「パンチくん」の母親代わりのぬいぐるみもあります。オフィスをのぞくと店舗と同じ家具が並び、会議室には多くの女性たちの姿がありました。イケア・ジャパンは、マネジャー