春の訪れを実感する季節になりました。この時期は、新天地でのチャレンジに向け気合が入っているビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。そう、会社員には切っても切れない「転勤シーズン」がいま真っ盛りです。筆者も転居すること6回。「住めば都」の言葉通り、それぞれの地で素敵なご縁に恵まれました。さて、赴任先として人気のツートップは福岡と札幌と言われています。そこで今回から「転勤先で行きたい名店」と題し、