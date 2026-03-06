通信機器ベンダー大手のエリクソンは、MWC26 Barcelonaのブースで、5G SAのマネタイズ事例やそれを可能にするネットワークAPIのデモ、さらに6Gの導入に向けた技術展示を行った。また、通信事業者向けに、5G SAのネットワークスライシングを活用したビジネスモデルの成功事例も披露していた。 マネタイズのユースケースや事例を多数展示したエリクソン キャリア向けのネットワー