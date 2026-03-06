グーグル（Google）は3日、Android 16 QPR3のリリースに合わせて、デスクトップモードの一般提供を開始した。一部のPixel、Galaxyスマートフォンとタブレットが対象。 デスクトップモードは、スマートフォンを外部ディスプレイに接続することで、パソコンのようなデスクトップ画面を呼び出す機能。アプリを自由に拡大縮小、移動させて複数並べることができ、マルチタスクがしやすく