「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下にある『富士屋ホテル』です。見学だけも◎ノスタルジックな宮ノ下徐々に標高を下げ、次なるエリア宮ノ下へ向かう。箱根の中でも外国人向けリゾートとして早くから開けた温泉地で、どこかノスタルジック。で、その象徴とも言うべきなのが『富士屋ホテル』。明治11年、日本初の本格リ