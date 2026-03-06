5日に文部科学省が発表した令和7年度の「教師不足」に関する実態調査。山形県内公立学校の最新の”教師欠員状況”が明らかになりました。 5月1日時点のデータによると、特に小学校での教師不足が全国平均を上回る水準となっていることが分かりました。 ■小学校の状況は 山形県内の小学校では、5月1日時点で36人の教師が不足していて、配当数に対する不足率は1.04%となっています。これは、全国の小学校の平均不足率であ