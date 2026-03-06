奈良県内の病院で、白衣を着用して医師を装い、入院中の２０代女性に対しわいせつな行為をしたとして、大学生の男（２３）が逮捕されました。奈良県警橿原署が３月６日、不同意わいせつ容疑で逮捕したのは、東大阪市在住の大学生の男（２３）です。橿原署によると男は、２月２日午後５時ごろと翌３日午後２時ごろ、奈良県内の病院で白衣を着て医師を装い、診療であるとウソを言って、入院していた女性（２０代）の胸や陰部を