福山市で発砲音があり、暴力団組員の男が死亡した事件で、警察は関係先として、組事務所へ捜索に入りました。警察が家宅捜索に入ったのは、福山市にある、指定暴力団浅野組傘下の中岡組事務所です。4日、福山市川口町の住宅で発砲音があり、その後、中岡組組員の男が、頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。近くには拳銃のようなものがあり、頭を貫通したとみられる銃弾も発見されました。男は自殺した可能性があり、