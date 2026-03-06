兵庫県姫路市に開業するＪＲ山陽線の新しい駅、「手柄山平和公園」駅の駅舎が公開されました。ＪＲ山陽本の新駅「手柄山平和公園」駅は、手柄山平和公園の北西側に位置する駅で、公園とはデッキで直結しています。姫路市内で最も距離が離れていた姫路駅と英賀保駅の間に開業し、ＪＲ西日本によりますと、一日に約５０００人の駅の利用を見込んでいるということです。今年１０月には隣接する公園内に体育館や屋内・屋外プー