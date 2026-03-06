2月20日、下関市豊浦町川棚で寺が全焼し焼け跡から5人の遺体が見つかった火事で亡くなったのは世帯主の岩粼恵弘さん89歳ら家族5人であることが分かりました。この火事は2月20日午前2時20分ごろ下関市豊浦町川棚にある「正琳寺」から出火し焼け跡から性別不明の5人の遺体が見つかったものです。警察は6日、見つかった遺体が世帯主の岩粼恵弘89歳と岩粼さんの58歳の息子とその48歳の妻、そして夫婦の11歳と9歳の男