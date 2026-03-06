県内は6日の朝、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定に。 落雷や非常に激しい雨が降りました。 6日の県内は前線の影響を受け、南部と北部、五島で明け方から局地的に積乱雲が発生し、落雷や1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降ったところもありました。 南部と北部に発表されていた雷注意報は解除されました。 気象台によりますと、雨は次第に上がり、北部では6日夕方から、南