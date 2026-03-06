言葉のパズルで思考をリフレッシュさせてみませんか？今回は、自然界の生き物から日用品の素材、さらには懐かしい学校生活のワンシーンまで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。はい□□□□めるま□□らえ□□じーヒント：サバンナなどの乾燥地帯に生息し、特徴的な鳴き声を持つ野生動物を何といいますか？答えを見る↓↓↓↓↓