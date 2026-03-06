大阪の道頓堀で少年３人が刺された事件で、うち１人を殺害したとして逮捕された２１歳の男を、警察は、他の２人も殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で再逮捕しました。再逮捕されたのは大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者（２１）です。岩崎容疑者は２月１４日、道頓堀にあるビルで奈良県の鎌田隆之亮さん（１７）の胸などを刃物で刺し、殺害した疑いで逮捕されていますが、警察は、１７歳の少年２人に対する殺人未遂の容