8日に始まる大相撲春場所を前に、津幡町では6日から地元出身の幕内力士・欧勝海の等身大パネルが登場しました。記者「津幡町の鳥・白鳥の化粧まわしを身に着けた欧勝海関の等身大パネルが、きょうから津幡町文化会館シグナスに登場しました」初場所は10勝5敗と勝ち越し、春場所を西前頭11枚目で迎える津幡町出身の欧勝海。6日から身長184センチの迫力あるパネルが登場しました。これまで設置されていた横綱・大の里のパネルの横に