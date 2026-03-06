iPS細胞を使った再生医療製品が正式に承認されました。世界で初めて実用化されることになります。上野厚労相「日本発の治療製品が世界で初めて実用化されたことは大変喜ばしく、日本のみならず世界中の患者の皆様の救いとなることを願っております」上野厚労相は6日、iPS細胞から作った再生医療製品2つの製造・販売を条件付きで正式に承認しました。承認されたのは、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が開発した心不全患者