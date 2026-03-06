ロッテ・田中晴也が7日の日本ハムとのオープン戦に先発予定だ。田中晴は球団を通じて「先発としてとにかく0を並べることが大切だと思うので、結果にこだわって全力で投げたいと思います」とコメント。田中晴は前回登板となった3月1日の韓国ロッテとの練習試合は、3回・42球を投げ、2被安打、無失点に抑えている。