【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1） 「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」でhololive初の公式スマホゲーム「hololive Dreams（ホロドリ）」の新しいゲームトレーラーとキービジュアル