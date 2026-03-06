【しばいぬヌードルクリップ】 3月10日～ 順次発売 価格：1回300円 「しばいぬヌードルクリップ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「しばいぬヌードルクリップ」を3月10日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、色々な姿の柴犬をかたどったヌードルクリップ。クリップから犬の部分を外すこともできる。