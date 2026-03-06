Google Workspaceの主要なサービスを網羅的に管理できる新たなコマンドラインツール「Google Workspace CLI(gws)」が2026年3月6日にリリースされました。このツールは、GoogleドライブやGmail、Googleカレンダー、Googleスプレッドシート、Googleドキュメント、Google Chat、さらに管理コンソールに至るまで、広範なアプリケーションを一括して1つのコマンドラインで操作することを可能にします。googleworkspace/cli: Google Work