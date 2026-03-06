RIIZEのアントンが、日本の日常的な風景に溶け込む自然体な姿を見せた。アントンは最近、RIIZEの公式インスタグラムに「just one more…」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”にキュン公開された写真には、日本のコンビニを訪れたアントンの姿が収められている。ラフな装いに無造作なヘアスタイルを合わせ、商品を真剣に選ぶ姿は、日常に溶け込むような親しみやすさ