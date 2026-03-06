ＷＢＣベネズエラ代表で、２３年ＭＬＢナ・リーグのＭＶＰのアクーニャ（ブレーブス）が記者会見に出席し、強化試合で連敗した不安説を一蹴した。Ｄ組でドミニカ共和国とトップを争うと見られていたが、強化試合２試合でまさかの連敗を喫した。アクーニャは「賛否両論はいつだってある。ベネズエラのファンはとても要求が高い。俺たちもみんな人間。毎日本塁打を打てたらいいが、でも本当に大事なことは明日から始まるんだ」と