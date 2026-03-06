飲食チェーン「PRONTO(プロント)」などを中心に全国288店を展開するプロントコーポレーション(港区、杉本和弘社長)は5日、大阪市北区の商業施設内に「和カフェ Tsumugi KITTE大阪店」を開業した。「和カフェ Tsumugi」業態は、かつてKITTE大阪にほど近い商業施設内に1号店を開業させたことから始まった。現在、大阪市内の店はあべのハルカス近鉄内のみとなっており、今回の「和カフェ Tsumugi KITTE大阪店」開業により、梅田エリア