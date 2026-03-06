第６回ＷＢＣで日本国内でのライブ配信を行うＮｅｔｆｌｉｘでは、それに伴い開催する「２０２６ワールドベースボールクラシック」ホームタウンヒーロー・パブリックビューイングについて、開催地が決定したことを５日、発表した。この企画は、野球日本代表「侍ジャパン」選手３０人の出身地や、ゆかりの学校・チームがある地域で、日本代表戦のパブリックビューイングを実施し、地元の人々、そして未来のヒーローである子ど