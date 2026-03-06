第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。開幕カード（第１日の第１試合）は帝京対沖縄尚学。現在、巨人に在籍する帝京ＯＢは松本剛外野手、郡拓也捕手、佐々木俊輔外野手の３選手。一方で、沖縄尚学ＯＢもリチャード内野手、知念大成外野手がいる。第１日の第３試合では、八戸学院光星（坂本勇人内野手卒）―崇徳（竹丸和幸投手卒）と、