引き離した方が互いのためにもなる。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴力事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 角界を騒がせている伊勢ケ浜親方（34=元横綱照ノ富士）による弟子暴行事件。3月場所後に処分が出るといわれており、親方衆の間では「クビはないだろうが、師匠交代で部屋付きに“降格”するのではないか」ともっぱらだ。今回殴られた伯乃富士は、一昨年閉鎖となった元横綱白鵬の宮城野部屋からの転籍組。もともと師匠